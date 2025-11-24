"المشاركة أمانة".. أسقف المنصورة يدلي بصوته بانتخابات النواب (صور)

تزايد الإقبال المسائي بلجان قويسنا في انتخابات النواب بالمنوفية (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أدلى الأنبا إكسيوس، أسقف المنصورة وتوابعها، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، بلجنة مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية بشارع الجلاء بمدينة المنصورة.

ووصل أسقف المنصورة إلى مقر اللجنة الانتخابية يرافقه القمص سيرافيم وديع، وكيل مطرانية المنصورة وتوابعها، وبولا جورجي مسؤول العلاقات العامة بالمطرانية، وعدد من الآباء والكهنة، وذلك للإدلاء بصوته في الدائرة الأولى – بندر المنصورة.

وأشاد الأنبا إكسيوس بجهود وزارة الداخلية، ممثلة في ضباط وأفراد مديرية أمن الدقهلية، في تنظيم عملية الدخول والتأمين، إضافة إلى الدور الفعّال للإشراف القضائي لضمان سير العملية الانتخابية بكل شفافية وانضباط.

ودعا أسقف المنصورة المواطنين إلى النزول والمشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أهمية الإدلاء بالصوت واختيار من يمثلهم بصدق في مجلس النواب المقبل.

وتشهد محافظة الدقهلية منافسة قوية بين 289 مرشحًا فرديًا على 21 مقعدًا في 10 دوائر انتخابية، فضلًا عن 17 مقعدًا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، ليصل إجمالي مقاعد المحافظة إلى 38 مقعدًا.

ويبلغ عدد المقار الانتخابية بالمحافظة 657 مقرًا تضم 795 لجنة فرعية، موزعة داخل 604 مدارس، و45 معهدًا، و7 مراكز شباب، و4 جمعيات، إضافة إلى لجان بوحدات محلية ووحدة طب أسرة.

كما يبلغ عدد الناخبين المسجلين 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخب.