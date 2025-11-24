بالصور- وفد دولي يُشيد بانضباط ونزاهة انتخابات النواب بالمنوفية

تزايد الإقبال المسائي بلجان قويسنا في انتخابات النواب بالمنوفية (صور)

إضاءة مكتبة الإسكندرية بالبرتقالي في حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

مأساة الـ 21 يومًا.. مصرع 8 من شباب الفيوم بحادث مروع في السعودية

تفقد وفد دولي من منظمة التحالف الدولي للتكامل والاستدامة وائتلاف نزاهة، اليوم الإثنين، لجان الانتخابات بعدد من مدارس محافظة المنوفية، ضمن متابعة مجريات انتخابات مجلس النواب 2025.

وأشاد أعضاء الوفد بسير العملية الانتخابية، مؤكدين أنها تسير "بدرجة عالية من الانضباط والنزاهة"، مشيرين إلى رضاهم عن إجراءات المتابعة والتيسيرات المقدمة للناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة.

وانطلقت انتخابات مجلس النواب 2025 صباح اليوم في مختلف دوائر المنوفية، وشهدت اللجان إقبالًا ملحوظًا منذ اللحظات الأولى لفتح أبوابها، وسط استعدادات موسعة من الأجهزة التنفيذية.

وتستقبل المحافظة 2 مليون و973 ألف و483 ناخبًا داخل 500 مقر انتخابي يضم 542 لجنة فرعية وعامة، بعد تجهيزات لوجستية واسعة لضمان انسياب الحركة داخل المقار وتوفير المناخ الملائم لإتمام التصويت دون معوقات.