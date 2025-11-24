محافظ الدقهلية يتابع فتح اللجان ويؤكد جاهزية انتخابات النواب 2025 (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، فتح لجان انتخابات مجلس النواب 2025، والاطمئنان على بدء تصويت الناخبين في جميع اللجان الفرعية والمراكز والمقار الانتخابية على مستوى المحافظة، من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالديوان العام.

رافق المحافظ الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله، السكرتير العام، والمستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب القيادات الأمنية ومديري المديريات المعنية، وأعضاء الغرفة الخاصة بعملية الانتخابات من مديري عموم الإدارات ورؤساء قطاعات الخدمات، لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وتابع محافظ الدقهلية، عبر غرفة العمليات الرئيسية، انتظام أعمال اللجان في جميع المراكز، مؤكدًا على توفير كافة سبل الراحة والأجواء الملائمة لقيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم. كما تواصل مع المسؤولين في غرف العمليات الفرعية بالمديريات والمراكز والأحياء للاطمئنان على جاهزيتهم التامة.

ويتنافس على المقاعد الفردية في محافظة الدقهلية 288 مرشحًا لشغل 21 مقعدًا بالنظام الفردي في 10 دوائر انتخابية، بالإضافة إلى 17 مقعدًا للقائمة الوطنية من أجل مصر، ليصل إجمالي مقاعد المحافظة في مجلس النواب إلى 38 مقعدًا.

ويبلغ عدد المقار الانتخابية 657 مقرًا، تضم 795 لجنة فرعية، بينما يصل عدد اللجان العامة إلى 10 لجان. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخبًا ضمن 10 دوائر انتخابية.