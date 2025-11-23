إعلان

غدًا.. انقطاع مياه الشرب عن هذه المناطق بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

11:00 م 23/11/2025

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، توقف محطة مياه التوك ابتوك بمركز شبراخيت غدًا الاثنين، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، بسبب أعمال صيانة تنفذها شركة الكهرباء على الخط المغذي للمحطة.


وتشمل المناطق المتضررة من الانقطاع: ابتوك، وأبو منجوج، والربدان، ومجلس قرية أورين بشبراخيت، وجزيرة نكلا، وششت، والضاهرية بإيتاي البارود.


وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه طوال فترة الانقطاع، مع تخصيص سيارات مياه إضافية عند الطلب عبر الخط الساخن 125 أو من خلال رسائل الصفحة الرسمية للشركة.

