بالصورـ محافظ أسيوط يتفقد إنشاء طريق يربط 3 قرى بمحور الهضبة

تفقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم أعمال إنشاء طريق جديد يربط بين قرى ريفا وموشا والزاوية بمنطقة المعلمين بحي غرب ومحور الهضبة، بطول 5 كيلومترات وبعرض 7 أمتار، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجاري.

ويأتي المشروع في إطار خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية وربط القرى بالمحاور الرئيسية، بما يسهل حركة المواطنين ويدعم خطط الاستثمار والتنمية وفقًا لرؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس أحمد صلاح فخري، مدير عام مديرية الطرق والنقل، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، والمهندس شعبان عبد المنعم سعيد، مدير المشروعات بالمديرية، والمهندس محمد مصطفى أحمد، المدير التنفيذي للمشروع.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال وضع التربة الزلطية والتكسية الحجرية لجسر ترعة الجرجاوية الذي يقام عليه الطريق، مؤكدًا أن المشروع يعد مطلبًا جماهيريًا، إذ يربط التجمعات الريفية بمدينة أسيوط ومحور الهضبة، كما يخدم مسار رحلة العائلة المقدسة المؤدي إلى دير السيدة العذراء بدرنكة.

وأوضح أبو النصر أن الأعمال تضمنت ردم نحو 30 ألف متر مكعب من الأتربة الجبلية، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية الواقعة على جانبي الطريق، حيث تمت توسعته من 3 أمتار إلى 7 أمتار، إلى جانب تركيب مواسير خرسانية أسفل الطريق لخدمة الأراضي الزراعية ضمن زمام قريتي ريفا ودرنكة.

وأكد المحافظ أن إنشاء هذا الطريق يمثل إضافة حيوية لشبكة الطرق المحلية، إذ يسهم في تسهيل حركة النقل بين القرى ومدينة أسيوط ومحور الهضبة، ويختصر الوقت والجهد على المواطنين، فضلًا عن دوره في تعزيز فرص الاستثمار ودعم المشروعات التنموية.