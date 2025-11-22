مياه الأقصر تشارك في المؤتمر الدولي للمياه والبنية التحتية بالقاهرة

الأقصر - محمد محروس:

تستعد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، في إطار توجيهات اللواء أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس الإدارة، للمشاركة بفاعلية في المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية IWWI 2025، حيث تأتي هذه المشاركة تأكيدًا لحرص الشركة على دعم التطور المهني للعاملين ومواكبة أحدث التقنيات المطبقة عالميًا في قطاع المياه.

واستعرض المهندس محمد شحاتة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بالشركة، ملامح مشاركة شركة مياه الأقصر في المعرض، والتي ستتم على مساحة 40 مترًا مربعًا بالتعاون مع شركة "فلوتك".

وتشمل المشاركة عرضًا لموقف تغطية الصرف الصحي داخل محافظة الأقصر، إلى جانب تقديم نماذج من بذور وأشجار الغابة الشجرية، واستعراض تكنولوجيا محطة مياه الهنادي بقدرة إنتاجية تصل إلى 17 ألف م³/ يوم.

ويعقد المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية IWWI 25 خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2025 بمركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتعاون الاستراتيجي مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العالمية «إكسبوتك» بألمانيا.

وينطلق IWWI 2025 هذا العام تحت شعار "المياه من أجل الغد"، ليواصل دوره كمنصة رائدة تجمع بين الابتكار الصناعي والبحث العلمي والمعرفة التطبيقية، من أجل بناء مستقبل مائي أكثر كفاءة واستدامة.

كما يضم المؤتمر نخبة من الخبراء والباحثين من مصر والمنطقة العربية والعالم، لمناقشة أبرز القضايا والتوجهات الاستراتيجية في قطاع المياه، وفي مقدمتها التحول الرقمي، والاقتصاد الدائري، وكفاءة الطاقة، ونماذج التمويل الحديثة.

كما يتناول المؤتمر محورًا محوريًا حول تقنيات تحويل الحمأة إلى طاقة، باعتبارها أحد الحلول المتقدمة الداعمة لتحقيق الحياد الكربوني، وتعزيز التحول الأخضر، واستدامة تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي.