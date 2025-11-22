إعلان

بالصور- ضبط 4 أطنان لحوم فاسدة خلال حملات تفتيشية بأسوان

كتب : إيهاب عمران

12:06 م 22/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    التأكد من صلاحية المواد الغذائية
  • عرض 4 صورة
    حملة للتفتيش على محلات بيع المواد الغذائية
  • عرض 4 صورة
    التفتيش على محلات بيع الأسماك

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها مديرية الطب البيطري على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم بالدواجن والأسماك بنطاق المحافظة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات اليومية بالتنسيق مع مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، وغيرها من الجهات المعنية، لضمان جودة المنتجات الغذائية ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيطرية، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوزات تهدد صحة المستهلك.

وقال الدكتور جمعة مكي، مدير مديرية الطب البيطري: "إن أجهزة المديرية نفذت حملات مكبرة من خلال أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، ضمن خطط أسبوعية وشهرية للمرور على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من سلامة الإجراءات وخلو الذبائح من أي أمراض، مع التحقق من الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيئية في المحلات والمطاعم ومنافذ البيع".

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه تم تنظيم 41 حملة تفتيشية بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية، أسفرت عن ضبط ومصادرة 4,883 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تحرير 21 محضرًا للمخالفات المرصودة.

وأكد الدكتور جمعة مكي أن المديرية لن تتهاون مع أي منشأة تخالف القواعد أو تهدد صحة المواطنين، مع استمرار الجهود في الرقابة والتفتيش الميداني لمتابعة الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة وضمان تحقيق الأمن الغذائي والصحي للمواطنين.

إسماعيل كمال محافظ أسوان حملات تفتيشية حملات تفتيشية بأسوان ضيط لحوم فاسدة

