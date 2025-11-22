إعلان

أثناء توجههم للعمل.. إصابة 13 عاملاً في انقلاب ميكروباص بالمنيا الجديدة

كتب : جمال محمد

11:53 ص 22/11/2025

انقلاب ميكروباص - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

أصيب 13 عاملاً بكسور وجروح متفرقة، اليوم السبت، إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الواصل بين مدينتي المنيا والمنيا الجديدة، أثناء توجههم للعمل في أحد المصانع.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث، الذي أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 13 عاملاً بكسور وكدمات متفرقة في الجسم، وجُرِي نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيارات الإسعاف انقلاب ميكروباص مدينة المنيا الجديدة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا