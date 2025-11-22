المنيا - جمال محمد:

أصيب 13 عاملاً بكسور وجروح متفرقة، اليوم السبت، إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الواصل بين مدينتي المنيا والمنيا الجديدة، أثناء توجههم للعمل في أحد المصانع.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث، الذي أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 13 عاملاً بكسور وكدمات متفرقة في الجسم، وجُرِي نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.