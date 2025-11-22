إعلان

إصابة 3 طالبات بكلية طب بنى سويف باختناق جراء تسرب غاز

كتب : حمدي سليمان

12:15 ص 22/11/2025

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 3 طالبات بكلية الطب البشري بجامعة بني سويف، مساء اليوم الجمعة، باختناق إثر تسرب غاز داخل مسكنهن بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بوصول "سما.ع.ع"، 24 عامًا، و "جومانا.ع.ب"، 25 عامًا، و" إجلال.م.ع"، 25 عامًا، إلى مستشفى التأمين الصحي مصابات باختناق ومغص، إثر تسرب غاز داخل مسكنهن.

جرى عمل الإسعافات الأولية للمصابات، وحجزهن تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهن الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.

مديرية أمن بني سويف إصابة 3 طالبات بكلية طب بنى سويف اختناق 3 طالبات جراء تسرب غاز

