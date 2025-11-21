نائب محافظ أسوان يشارك احتفال مكتبة مصر باليوم العالمي للطفل (صور)

شارك المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للطفل، والتي نظمتها مكتبة مصر العامة بحضور الدكتورة نهلة الأنصاري، مدير المكتبة، إلى جانب مجموعة من الأطفال وأولياء أمورهم، والقيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية، وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية.

ووجّه نائب المحافظ رسالة دعم لأطفال المحافظة، مؤكداً أن الاحتفال بهذا اليوم يمثل ترجمة حقيقية لرؤية الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان منذ الصغر، وترسيخ قيم الإبداع، وإعلاء روح الولاء والانتماء، وزيادة الوعي بحب الوطن الغالي مصر.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن أطفال أسوان هم زخيرة الحاضر وأمل المستقبل، مشدداً على حرص المحافظة على توفير كل سبل الرعاية والدعم لهم، ليكونوا قادرين على مواصلة مسيرة الإنجازات وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً لمجتمعهم وبلدهم.

ولفت إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في مساندة الفعاليات والبرامج التي تستهدف تنمية مهارات الأطفال، وهو الدور الذي تقوم به مكتبة مصر العامة كمنارة ثقافية وتعليمية تساهم في اكتشاف المواهب وصقل القدرات والمهارات الإبداعية.

وشهدت فعاليات الاحتفال تكريم فريق أطفال مكتبة مصر العامة بأسوان بعد حصولهم على المركز الأول في الملتقى الثاني للفنون والأدب والإبداع والتراث الذي أقيم بمحافظة الأقصر، تقديراً لتميزهم ودورهم المشرف في رفع اسم أسوان والمكتبة. كما تم تكريم مدرسة السلام أكاديمي الخاصة كنموذج مضيء لشركاء النجاح، تقديراً لمشاركتها الفعالة في فعاليات الملتقى المتنوعة، إلى جانب تكريم طلاب الخدمة العامة والمتطوعين بالمكتبة عرفاناً بجهودهم المخلصة وتفانيهم في دعم الأنشطة المختلفة وخدمة رواد المكتبة.

واختتم اليوم برسالة تقدير لكل طفل وشاب يساهم في إعلاء قيمة الإبداع والعمل الجماعي داخل المجتمع الأسواني.