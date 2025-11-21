3 مصابين في تصادم موتوسيكل بسيدة بقرية بدين بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أصيب 3 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وإحدى السيدات، وانقلاب الدراجة بقرية بدين التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج.

كان اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ععز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من بعض أهالي قرية بدين بوقوع حادث تصادم موتوسيكل وإصابة أشخاص.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين تصادم موتوسيكل بشخص في شارع السوق، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وهم:

- رانيا فوزي محمد يوسف، 23 عامًا، مقيمة قرية بدين، مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيسر.

- سرية أحمد عبد الواحد أحمد، 55 عامًا، مقيمة بدين، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

- مجدي عبد الرازق محمد البغدادي، 67 عامًا، مقيم بدين، مصاب بجروح في الوجه والساعدين.

جرى نقل جميع المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج، وتحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.