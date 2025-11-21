بالصور- جامعة بنها تُطلق قوافل طبية شاملة لأهالي قرية الجلاتمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نظمت جامعة بنها، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، قوافل طبية وتوعوية بقرية الجلاتمة بمنشأة القناطر بمحافظة القليوبية، في إطار مبادرة "أنت الحياة" ودور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أُقيمت القوافل تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب البشري، والدكتورة مروة راغب، عميدة كلية التمريض، والدكتورة نرمين عدلي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة فاتن شفيق، وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أهمية دور جامعة بنها في دعم جهود مؤسسة حياة كريمة والمشاركة في المبادرات التي تُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى الأكثر احتياجًا، خاصة القوافل المتكاملة التي توفر الرعاية الصحية والتوعية المجتمعية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وشارك في القافلة عدد من الأطباء في تخصصات العظام والباطنة والجلدية والأنف والأذن والرمد، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 212 حالة من أهالي القرية، وصرف العلاج لهم بالمجان.

كما تضمنت القافلة مجموعة من الأنشطة التوعوية والتثقيفية حول الصحة العامة والتمريض، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين.