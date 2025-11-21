إعلان

بالصور- تطعيم 62% من الأطفال المستهدفين في حملة الحصبة بأسوان

كتب : إيهاب عمران

02:15 م 21/11/2025
أسوان - إيهاب عمران:

تتواصل فعاليات حملة التطعيمات المحدودة ضد الحصبة والحصبة الألماني، والتي تنظمها مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، لليوم السادس على التوالي.

وتهدف الحملة إلى تطعيم جميع الأطفال من سن 9 شهور وحتى 12 عامًا على مستوى محافظة أسوان، وتستمر حتى يوم 4 ديسمبر القادم.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن الحملة قامت بتطعيم 352,766 طفلًا بنسبة 62% من المستهدف، من بينهم 865 طفلًا أجنبيًا، خلال 5 أيام.

وأضاف "أبو المجد" أن الحملة تستهدف تطعيم 566,809 أطفال على مستوى المحافظة، بواسطة 504 فرق طبية متحركة، بالإضافة إلى فرق مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى أسوان.

