سقط في بيارة صرف صحي.. إصابة سائق دراجة نارية بأشمون بالمنوفية

أصيب سائق دراجة نارية بقرية النعناعية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مساء أمس الخميس، بعد سقوطه داخل بيارة صرف صحي مكشوفة، ما تسبب في تعرضه لإصابات مختلفة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى أشمون العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

وطالب أهالي القرية مسؤولي مجلس المدينة بسرعة غلق البيارة وتأمين محيطها، مؤكدين أن تركها مفتوحة يهدد حياة المواطنين ويعرض المارة للخطر، خاصة خلال الليل أو عند ضعف الإضاءة في المنطقة.

وأوضح الأهالي أن البيارة كانت محل شكاوى متكررة خلال الأيام الماضية، مطالبين بتنفيذ تدخل عاجل لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.