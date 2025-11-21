إعلان

بالصور- ضبط 3 أطنان لحوم ومشتقات مجهولة المصدر بأسيوط

كتب : محمود عجمي

12:37 م 21/11/2025
    محافظ أسيوط ضبط 3 أطنان لحوم مجهولة المصدر خلال حملة رقابية موسعة بديروط (3)
    محافظ أسيوط ضبط 3 أطنان لحوم مجهولة المصدر خلال حملة رقابية موسعة بديروط (5)
    محافظ أسيوط ضبط 3 أطنان لحوم مجهولة المصدر خلال حملة رقابية موسعة بديروط (1)
    محافظ أسيوط ضبط 3 أطنان لحوم مجهولة المصدر خلال حملة رقابية موسعة بديروط (2)
    محافظ أسيوط ضبط 3 أطنان لحوم مجهولة المصدر خلال حملة رقابية موسعة بديروط (4)

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط 3 أطنان من اللحوم ومشتقاتها مجهولة المصدر خلال حملة رقابية موسعة نفذتها مديرية التموين على المخابز البلدية والأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بمركز ديروط.

تأتي الحملة في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ووفقًا للسياسات العامة للدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي قادتها مديرية التموين برئاسة خالد محمد، وكيل الوزارة، استهدفت مراجعة التزام المنشآت والمحال التجارية بالقوانين والتعليمات التموينية، والتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية قبل تداولها.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3,300 كجم من اللحوم والكفتة والقلوب والكبدة والبرجر مجهولة المصدر، إضافة إلى 120 كجم من الجبن المتنوعة بدون مستندات تثبت مصدرها، إلى جانب ضبط 12,500 زجاجة من مشروب الطاقة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات رسمية.

وأكد اللواء أبو النصر أهمية استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع بالمراكز والقرى، لحماية المستهلك من السلع مجهولة المصدر وردع المخالفين، وضمان توافر السلع الأساسية ذات الجودة المناسبة للمواطنين.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).

