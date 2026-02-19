شهد اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، فعاليات القرعة العلنية لعدد 14 تأشيرة، بينهم 7 تأشيرات أساسية و7 أسماء احتياطي لحجاج بيت الله الحرام، والواردة من وزارة التضامن الاجتماعي.

وجرت أعمال القرعة بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام المساعد، إلى جانب مديري المديريات الخدمية، وسط حضور لفيف من المواطنين والعاملين بالديوان العام.

وسادت أجواء من الشفافية والوضوح، وارتسمت مظاهر الفرحة على وجوه الفائزين الذين حالفهم الحظ.

وقال المحافظ، إن إجراء القرعة العلنية جاء في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وضمان الشفافية الكاملة في اختيار حجاج بيت الله الحرام، مشيرًا إلى أن خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الحج وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، ونعمل جاهدين على تقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة في مختلف القطاعات، موجهًا التهنئة للفائزين، ومتمنيًا لهم حجًا مبرورًا وعودةً سالمة.

ويأتي ذلك في أول أيام وصول اللواء إسماعيل كمال إلى أرض المحافظة، وبداية مباشرة مهام عمله، عقب تكليفه من القيادة السياسية محافظًا لجنوب سيناء.