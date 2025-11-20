إعلان

مكتبة الإسكندرية تحتفي بإطلاق النسخة العربية من كتاب "بوشكاش" أسطورة كرة القدم

كتب : محمد البدري

02:58 م 20/11/2025

فيرينتس بوشكاش.. الأسطورة الرياضية المجري

أعلنت مكتبة الإسكندرية عن تنظيم احتفالية يوم 26 نوفمبر الجاري بمقر مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بالقرية الذكية، بمناسبة إصدار النسخة العربية من الكتاب التذكاري الخاص بأسطورة كرة القدم المجرية فيرينتس بوشكاش، لتصبح العربية بذلك اللغة العاشرة التي يُترجم إليها الكتاب عالميًا.


وقال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن هذا الحدث يأتي في إطار اهتمام المكتبة بالثقافة الرياضية، وحرصها على تعزيز الحوار الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن الكتاب يمثل إضافة نوعية للمكتبة الرياضية العالمية، لما يتضمنه من توثيق لمسيرة أحد أبرز رموز كرة القدم في القرن العشرين.


ويشارك في الاحتفالية وفد رفيع المستوى من كبار الصحفيين والإعلاميين المجريين، يتقدمه السفير جورجي زولوشي، مؤلف الكتاب ورئيس مؤسسة بوشكاش الدولية لكرة القدم، ورئيس اتحاد الصحفيين الرياضيين في المجر، ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي للصحفيين الرياضيين، إلى جانب سفيرة المجر في مصر، الدكتورة ريتا هيرنتشار.


وفي سياق متصل، شهد استاد "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست، وتحديدًا في متحف بوشكاش، تكريم الدكتور محمود عزت، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، تقديرًا لجهوده في مجالات الدبلوماسية الثقافية والرياضية، ودعمه للحوار الثقافي والإعلام الرياضي بين مصر وعدد من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية.


ويُعد استاد بوشكاش أرينا، الذي يستعد لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2026، أكبر الملاعب في المجر، ويضم متحفًا يوثق مسيرة بوشكاش، الذي تألق مع منتخب المجر ونادي ريال مدريد، كما تولى تدريب النادي المصري البورسعيدي بين عامي 1979 و1981.


ويحتوي المتحف على مقتنيات نادرة، من بينها شعارات منتخبي مصر والإسكندرية، وشعار النادي الأهلي، إلى جانب وثائق وصحف وجوائز من المجر وإسبانيا ومصر واليونان، تؤرخ لمسيرة النجم المجري وعلاقته بكرة القدم المصرية.

مكتبة الإسكندرية إطلاق النسخة العربية بوشكاش

