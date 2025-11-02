إعلان

العثور على جثة متحللة على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

كتب : مصراوي

11:02 م 02/11/2025

الفيوم - حسين فتحي:

تكثف أجهزة البحث الجنائي بمحافظة الفيوم جهودها لكشف غموض العثور على جثة متحللة لشخص مجهول الهوية، عُثر عليها ملقاة بالمنطقة الجبلية على طريق أسيوط الغربي، أمام مدينة الفيوم الجديدة.

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا بالواقعة من مأمور قسم شرطة مدينة الفيوم الجديدة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم الجديدة.

أشارت التحريات الأولية، التي يشرف عليها العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية، إلى أن الجثة لشخص في العقد الثالث من عمره، يرتدي ملابسه كاملة ولا يحمل أي أوراق تثبت هويته، كما أن الوفاة حدثت منذ أكثر من 10 أيام.

ويجري فريق البحث مراجعة كاميرات المراقبة على الطريق، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

