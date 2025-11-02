بالصور.. محافظ البحيرة تفتتح معرض دمياط للأثاث والديكور

البحيرة - أحمد نصرة:

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم الأحد، معرض "أوكازيون دمياط للأثاث والديكور" بنادي ألعاب دمنهور، للعام الثاني على التوالي، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة خاصة للشباب المقبلين على الزواج.

تفقدت المحافظ المعروضات المختلفة من الأثاث وغرف النوم والسفرة والصالون وغرف الأطفال، وأشادت بمستوى الجودة والتنوع، مؤكدة أهمية الالتزام بنسب التخفيض المعلنة وزيادتها بنسبة 10% إضافية لتصل إلى 40%، حرصًا على تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

وأكدت أن تنظيم المعرض للعام الثاني على التوالي يأتي استمرارًا لنجاح نسخته الأولى التي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، ما شجع على تكرار التجربة هذا العام بشكل أكبر وأكثر تنوعًا، دعمًا للصناعة الوطنية وتخفيفًا للأعباء المعيشية.

وأوضحت أن توفير منتجات وأثاث دمياط داخل المحافظة بأسعار مناسبة وجودة عالية يهدف إلى تخفيف أعباء السفر عن المواطنين، مشيرة إلى توجيهها بتخصيص أتوبيسات لنقل أهالي المراكز والمدن إلى مقر المعرض بنادي ألعاب دمنهور لتيسير الزيارة وإتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من العروض.

وأشادت المحافظ بمستوى التنظيم وجودة المنتجات، مؤكدة أن إقامة مثل هذه الفعاليات تأتي في إطار الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد المحلي وتشجيع المنتج الوطني ودعم الصناعات الحرفية، وخاصة صناعة الأثاث التي تُعد من الصناعات الرائدة والمميزة في الاقتصاد المصري.