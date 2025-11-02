10 مصابين في انقلاب ميكروباص بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أُصيب 10 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بقرية المحروسة بدائرة مركز قنا، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم حالات خطيرة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.