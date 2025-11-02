الوادي الجديد -محمد الباريسي:

لم يكن أحد يتوقع أن يرى "محمود" الصغير وهو يخطو خطواته الأولى بعد 4 سنوات من الشلل الدماغي، لكن تفوق الأطباء في الوادي الجديد كان أقوى من كل التحديات، ليتحول الألم إلى أمل في مشهد مؤثر داخل مستشفى الداخلة العام.

أعلنت مديرية الصحة بالوادى الجديد، اليوم الأحد، نجاح فريق العلاج الطبيعي بمستشفى الداخلة العام من تحقيق إنجازًا متميزًا مع حالة لطفل يدعي محمود محمد محمود من قرية الهنداو– مركز الداخلة، البالغ من العمر 4 سنوات و7 شهور.

وأكدت المديرية في بيان لها أن الطفل يعاني من شلل دماغي (Cerebral Palsy) نتيجة تعرضه لارتفاع شديد في درجة الحرارة وهو في عمر عام ونصف، مما أدى إلى تأخر في النمو الحركي والذهني، ثم بجهود أطباء وأخصائيي قسم العلاج الطبيعي، بدأت رحلة التأهيل خطوة بخطوة، من تعليم الطفل مهارات التقليب والجلوس والحبو، حتى تمكن من المشي بشكل مستقل.

وفي هذا السياق، قدم الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد خالص الشكر والتقدير لفريق العلاج الطبيعي بمستشفى الداخلة العام على جهودهم المخلصة والمستمرة في خدمة المرضى، مشيدًا بما حققوه من نتائج ملموسة في تأهيل الأطفال وتحسين جودة حياتهم.

كما حثّ الدكتور شريف صبحي جميع فرق العمل الطبية على مواصلة هذا النهج من التفاني والإخلاص في العمل، مؤكّدًا أن هذه النماذج المشرفة تمثل الصورة الحقيقية للقطاع الصحي بالمحافظة.