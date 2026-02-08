استقبلت مدينة نيويورك الأمريكية أسبوعا شديد القسوة بمعدلات برودة ملامسة لـ 40 درجة فهرنهايت تحت الصفر، حيث وضع الانخفاض الحاد الذي عززته الرياح القطبية، أجزاء واسعة من الولاية في "حالة استنفار"، وسط تنبيهات طبية من أن قسوة المناخ الحالية قد تؤدي لتجمد الجلد في دقائق معدودة.

وبحسب موقع "تايمز ناو نيوز" الأمريكي، أصدرت الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية تحديثا لتحذير الطقس الشتوي، ويستمر سريانه حتى يوم الأحد الساعة 1 ظهرا في محافظات نياجارا وأورليانز وإيري وجينيسي ووايومنغ.

وأوضح خبراء الأرصاد، أن المزيد من الثلوج الناتجة عن تأثير البحيرات سيتساقط، بما قد يضيف 1 إلى 2 بوصة في المناطق التي تشهد تراكمات ثلجية مستمرة. ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 30 ميلا في الساعة، مما قد يتسبب في إثارة الثلوج وانخفاض مفاجئ في مدى الرؤية.

وناشد المسؤولون السكان بالبقاء في المنازل قدر الإمكان، مؤكدين على أن من يحتاج إلى التدفئة يمكنه التواصل مع مكتب المقاطعة أو إدارة الطوارئ المحلية أو مكتب الخدمات الاجتماعية للحصول على معلومات عن أقرب مراكز تدفئة.

كما شهدت منطقة نيويورك موجة برد قطبية قوية، أدت إلى انخفاض درجات الحرارة وارتفاع شعور البرودة إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، حسبما أفاد تقرير لشبكة "فوكس نيوز".

🥶 Waterways in Brooklyn, New York are frozen solid as below freezing temperatures impact the region. New York City is expected to see dangerously cold temperatures throughout the weekend.



pic.twitter.com/NVLfGcmxI1 — Breaking911 (@Breaking911) February 8, 2026

وقبل أسابيع من قدوم الربيع، تدافع السكان والسياح نحو المتاجر لاقتناء السترات المدفأة والقفازات والطبقات الحرارية، وسجلت متاجر "يونين سكوير" حضورا كثيفا.

وأدى الطقس القارس إلى اضطرابات واسعة النطاق، شملت تأخير وإلغاء مئات الرحلات الجوية، وسط تحذيرات طبية من مخاطر "تجمد الجلد" جراء الرياح القطبية والبرد الشديد.

ودخلت التحذيرات من البرد القارس حيز التنفيذ في مدينتي نيويورك وفيلادلفيا، حيث نصح المسؤولون المحليون السكان بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وفي انعكاس لشدة الموجة القطبية، سجلت "بروكلين" تجمد ممراتها المائية بالكامل. وبدورها، وجهت السلطات نداءات عاجلة للمواطنين بضرورة ارتداء الملابس الدافئة وتجنب البقاء طويلا في الخارج، كما دعت إلى توخي المسؤولية المجتمعية عبر الاطمئنان على المسنين وإبقاء الحيوانات الأليفة في بيئة دافئة.

ومن المرتقب أن تبدأ حدة هذه الموجة بالتراجع تدريجيا بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع، حيث يتوقع خبراء الأرصاد "تحسنا ملموسا" في درجات الحرارة مرهونا بهدوء الرياح العاتية التي تضرب نيويورك حاليا.