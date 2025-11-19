جامعة بنها تنظم قافلة طبية ضمن مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا"

بعد وفاته في الصباحية.. عروس المنيا تلحق بعريسها إثر اختناق بالغاز (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نظمت جامعة بنها، قافلة طبية بمدرسة الشهيد محمد جمال بكفر شكر، وذلك في إطار فعاليات مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" التي تهدف إلى الكشف الطبي المبكر على طلاب المدارس ورعاية صحتهم.

جاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، وبإشراف الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع الأستاذ مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وبتنسيق الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ خالد عطا مدير إدارة كفر شكر التعليمية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي استمرار جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها في إطلاق المبادرات والقوافل الصحية التي تستهدف طلاب المدارس في مختلف المراحل التعليمية بقرى محافظة القليوبية، تعزيزًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نرمين عدلي أن القافلة الطبية وقّعت الكشف على 293 حالة شملت: 122 حالة أطفال، و116 حالة روماتيزم، و55 حالة رمد.

كما قامت القافلة بعمل 3 نظارات طبية وصرفت العلاج للطلاب بالمجان، إضافة إلى تحويل عدد من الحالات إلى المستشفى الجامعي لاستكمال الفحوصات وإجراء الأشعات اللازمة.

وتأتي هذه الجهود ضمن حرص جامعة بنها على دعم صحة الطلاب وتقديم خدمات طبية متميزة داخل المدارس والقرى الأكثر احتياجًا.