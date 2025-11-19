إعلان

بالصور- توقف الحركة بطريق السويس بعد انقلاب تريلا محمّلة بالسن

كتب : حسام الدين أحمد

02:57 م 19/11/2025
    نقل السن من حرم الطريق للشاحنة
    رفع السن بواسطه اللودر
    موقع الحادث بطريق السويس
    توقف السيارات في انتظار رفع اثار الحادث
    توقف حركة السير في الاتجاه المؤدي للقاهرة لحين رفع السن من الطريق
    السيارات في انتظار فتح الطريق
    تكدس عشرات السيارات على الطريق
    موقع الحادث

دفعت الجهات المعنية في السويس بمعدات لرفع المواد المحجرية، حمولة الشاحنة التي انقلبت على طريق "السويس- القاهرة" صباح اليوم الأربعاء.

وتسبب الحادث في غلق حارتين من الطريق، وسارت الحركة المرورية على باقي حرم الطريق، بينما استلزم رفع السن من الطريق الإغلاق الكامل بشكل مؤقت بعد الاستعانة بلودر، وشاحنة وتحميلها بالسن الذي غطي جانب الطريق.

وفي السياق تسببت الشبورة المائية صباح اليوم في غلق طريق السويس جزئيا من الكيلو 61 وحتى الكيلو 109، تجنبا لوقوع حوادث وحرصا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وكان طريق السويس القاهرة شهد انقلاب سيارة نقل محملة بمواد محجرية "سن" يستخدم في أعمال البناء وتمهيد الطرق غير المعبدة، وأسفر الحادث عن إصابة السائق وجرى نقله إلى مجمع طبي السويس لتلقى العلاج.

طريق السويس انقلاب تريلا الشاحنة

