بالصور- توقف الحركة بطريق السويس بعد انقلاب تريلا محمّلة بالسن

بالصور- تحصين 230 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الدقهلية

دفعت الجهات المعنية في السويس بمعدات لرفع المواد المحجرية، حمولة الشاحنة التي انقلبت على طريق "السويس- القاهرة" صباح اليوم الأربعاء.

وتسبب الحادث في غلق حارتين من الطريق، وسارت الحركة المرورية على باقي حرم الطريق، بينما استلزم رفع السن من الطريق الإغلاق الكامل بشكل مؤقت بعد الاستعانة بلودر، وشاحنة وتحميلها بالسن الذي غطي جانب الطريق.

وفي السياق تسببت الشبورة المائية صباح اليوم في غلق طريق السويس جزئيا من الكيلو 61 وحتى الكيلو 109، تجنبا لوقوع حوادث وحرصا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وكان طريق السويس القاهرة شهد انقلاب سيارة نقل محملة بمواد محجرية "سن" يستخدم في أعمال البناء وتمهيد الطرق غير المعبدة، وأسفر الحادث عن إصابة السائق وجرى نقله إلى مجمع طبي السويس لتلقى العلاج.