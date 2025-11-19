قررت نيابة مشتول السوق، بإشراف المستشار محمود الشماع وكيل النيابة، وسكرتارية مصطفى الحضري، حبس ثلاثة أشخاص هم الأب والأم والجدة للأم، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامهم بإلقاء طفلة حديثة الولادة في القمامة بمنطقة الزراعات بطريق قشا الصحافة.

قررت النيابة إجراء تحليل الـDNA "الحمض النووي" للوالدين لإثبات النسب، مع إيداع الطفلة دار رعاية لحين صدور نتيجة التحاليل.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مدير أمن الشرقية إخطارًا من العميد هاني خريبة، مأمور مركز مشتول السوق، يفيد بالعثور على رضيعة داخل كيس قمامة بمنطقة الزراعات.

ونقلت الطفلة إلى حضّانة المستشفى العام لتقديم الرعاية اللازمة وإجراء الفحوص الطبية لها والتي تأكدت لاحقا استقرار حالتها الصحية.

انتقل فريق من البحث الجنائي بقيادة الرائد محمد شعبان، رئيس مباحث مركز مشتول السوق، ومعاونيه النقيب يحيى أبو الحجاج والنقيب مصطفى العسكري، حيث تم فحص كاميرات المراقبة وإجراء التحريات التي كشفت عن هوية مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم أبناء عم تربطهم علاقة غير شرعية، وأن الأم والجدة مقيمتان بقرية الصحافة، بينما المتهم الثالث يقيم بمشتول السوق ويتردد عليهما باستمرار.

تم ضبط المتهمين واقتيادهم إلى مركز الشرطة لمناقشتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.