انقلاب شاحنة محملة بمواد محجرية على طريق السويس

كتب : حسام الدين أحمد

12:35 م 19/11/2025

موقع الحادث بطريق السويس

أصيب سائق فى حادث انقلاب سيارة نقل محملة بمواد محجرية، على طريق "السويس- القاهرة" بالقرب من بوابة الكيلو 109، ونقل رجال الإسعاف المصاب إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

كان مرفق إسعاف السويس، تلقى بلاغا، من المواطنين يفيد انقلاب سيارة نقل محملة بمواد محجرية على الطريق، وعلى الفور وجه مدير الإسعاف بسيارة من أقرب نقطة ارتكاز لموقع الحادث.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، أفادت المعاينة ان السيارة النقل كانت محملة بالسن، ونتيجة لانحراف عجلة القيادة في يد السائق أنقلبت السيارة، وانفصل " الدونجل" وحدة الحركة الخلفية عن السيارة نتيجة لميل الصندوق بالحمولة ثقيلة الوزن.

وجرى الدفع بلودر لإزاحة السن من حرم الطريق، إذ غطى جزء من حرم الطريق دون التأثير على حركة السير.

الدونجل الخلفى انفصل عن السيارة والحمولة تفترش جزء الطريق

انقلاب شاحنة طريق السويس مجمع السويس الطبي

