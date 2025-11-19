أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، مبادرة "نحو بيئة آمنة" بهدف تعزيز السلامة البيئية والحفاظ على صحة الإنسان والحيوان داخل الحرم الجامعي وفى محيطه المجتمعي.

وقالت نائب رئيس جامعة الإسكندرية، إن المبادرة تتضمن سلسلة من الأنشطة، من بينها التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتنظيم حملات لتطعيم وتعقيم الحيوانات، فضلاً عن ندوات وبرامج توعوية حول أساليب التعامل الآمن والمسئول مع الحيوانات.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هبة صبري سلامة، عميد كلية الزراعة، أن المبادرة تهدف إلى غرس ثقافة الحفاظ على التوازن البيئي لدى الطلاب والمجتمع، وتحقيق بيئة صحية تحمي الإنسان والحيوان معاً.

وأشار الدكتور محمود المغربي، عميد كلية الطب البيطري، إلى أن تطعيم وتعقيم الحيوانات يمثل خطوة محورية للحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، موضحاً أن كلية الطب البيطري تشارك بخبراتها العلمية والطبية دعماً لهذه الجهود الوطنية.

يشار إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت في كلية الزراعة بالشاطبي، بالتعاون مع كلية الطب البيطري ومديرية الطب البيطري بالإسكندرية، وبمشاركة مفوضي جمعيات الرفق بالحيوان.

وشملت تطعيم وتعقيم الكلاب الحرة وحقن إناثها لمنع التكاثر، وهو إجراء ضروري يسهم في الحد من انتشار الأمراض وتحقيق إدارة متوازنة داخل البيئة الجامعية ومحيطها.