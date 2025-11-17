حملة تموينية بالقليوبية تضبط مصنعًا مخالفًا وسوقًا سوداء للبنزين

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت مديرية التموين بالقليوبية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل الوزارة، أسفرت عن ضبط مصنع حلويات يعمل بدون ترخيص وتاجر يخزن البنزين لبيعه في السوق السوداء بمركز شبين القناطر.

مصنع حلويات دون ترخيص

تمكنت الحملة من ضبط مصنع حلويات غير مرخص، وعثرت بداخله على حوالي 2000 قطعة حلوى، وجوال جيلاتين، و450 كيلوجرامًا من السكر مجهولة المصدر ومعدة للتصنيع.

بنزين مُخزّن للبيع في السوق السوداء

كما ضبطت الحملة تاجر قطع غيار سيارات قام بتجميع 175 لترًا من بنزين 80 داخل تانك كبير بهدف إعادة بيعه في السوق السوداء، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة.

19 مخالفة في المخابز

وفي سياق متصل، استهدفت الحملة عددًا من المخابز البلدية، وحررت 19 محضر مخالفة تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن، والبيع بأسعار أعلى من الرسمية، والغلق دون تصريح.

وأكدت مديرية التموين استمرار حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.