إعلان

حملة تموينية بالقليوبية تضبط مصنعًا مخالفًا وسوقًا سوداء للبنزين

كتب : مصراوي

10:04 م 17/11/2025

حملات التموين على المخابز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت مديرية التموين بالقليوبية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل الوزارة، أسفرت عن ضبط مصنع حلويات يعمل بدون ترخيص وتاجر يخزن البنزين لبيعه في السوق السوداء بمركز شبين القناطر.

مصنع حلويات دون ترخيص

تمكنت الحملة من ضبط مصنع حلويات غير مرخص، وعثرت بداخله على حوالي 2000 قطعة حلوى، وجوال جيلاتين، و450 كيلوجرامًا من السكر مجهولة المصدر ومعدة للتصنيع.

بنزين مُخزّن للبيع في السوق السوداء

كما ضبطت الحملة تاجر قطع غيار سيارات قام بتجميع 175 لترًا من بنزين 80 داخل تانك كبير بهدف إعادة بيعه في السوق السوداء، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة.

19 مخالفة في المخابز

وفي سياق متصل، استهدفت الحملة عددًا من المخابز البلدية، وحررت 19 محضر مخالفة تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن، والبيع بأسعار أعلى من الرسمية، والغلق دون تصريح.

وأكدت مديرية التموين استمرار حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملات التموين وزارة التموين التفتيش على المخابز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو