محافظ أسوان يزور الطالبة المصابة في حادث أتوبيس وزارة الثقافة

أسوان – إيهاب عمران:

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على زيارة الطالبة حنين مصطفى (16 عامًا) التي تتلقى العلاج بمستشفى الرمد، في لفتة إنسانية وأبوية.



جاء ذلك بعد ظهور أعراض مفاجئة على الطالبة عقب خروجها من مستشفى طيبة بإسنا، تمثلت في فقدان جزئي للرؤية بالعين اليمنى، ونزيف بالأذن، وحالة من عدم الاتزان.

وأعطى المحافظ توجيهاته بنقل الطالبة إلى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة لإجراء فحوصات طبية شاملة بإشراف الدكتور أبو المجد أبو الوفا، شملت الكشف على الأذن والأنف وأشعة الرنين المغناطيسي، قبل تحويلها إلى مستشفى الرمد لاستكمال باقي الفحوصات المتخصصة.

وخلال لقائه بوالدة الطالبة، أكد المحافظ أن المحافظة تسخر جميع إمكانياتها الطبية لضمان تقديم الرعاية الكاملة للطالبة حتى تماثلها للشفاء، مشددًا على أن دعم أبناء أسوان والوقوف بجانبهم في مثل هذه الظروف واجب ومسؤولية لا تهاون فيها.

وأشار المحافظ إلى التواصل المستمر مع الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، للاطمئنان على الطلاب المصابين في الحادث الذي وقع أثناء رحلتهم عقب مشاركتهم في مهرجان الإسماعيلية ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي التاسع والثلاثين لمشروع "أهل مصر".

وذكر المحافظ خروج 19 حالة من المستشفيات بعد تلقي الرعاية اللازمة، بينما يتلقى 5 حالات العلاج بمجمع الأقصر الطبي ومستشفى أسيوط الجامعي، مع متابعة طبية مستمرة حتى الشفاء الكامل.