مع تزايد التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن موجات الطقس السيئ المتوقعة خلال فصل الشتاء، رفعت محافظة المنيا حالة الاستعداد القصوى، وواصلت أعمال التطهير والصيانة لمخرّات السيول المنتشرة بمراكز المحافظة.

وأعلنت المحافظة الانتهاء من مراجعة وتطهير جميع المخرّات الطبيعية والصناعية، والتأكد من خلوها من أي عوائق قد تعيق تدفق المياه في حال هطول أمطار غزيرة.

قرى تحت الجبل.. 100 ألف مواطن يترقبون السيول بقلق منذ عقود

وعلى الرغم من جاهزية المحافظة، يعيش آلاف المواطنين في عدد من القرى الجبلية في حالة ترقب مستمرة طوال موسم الشتاء، بسبب الطبيعة الجغرافية الوعرة وخطورة مواقع مساكنهم المبنية أسفل سفوح الجبال أو على حوافها منذ عقود.

الشرفا – أخطر البؤر السكنية أسفل الجبل: تضم نحو 8 آلاف نسمة وقرابة 300 منزل يقع أغلبها مباشرة أسفل الجبل أو في منحدرات شديدة.

جبل الطير البحرية – 10 آلاف ساكن في مواجهة المجهول: في مركز سمالوط، تتلاصق منازل كثيرة مع الجبل أو تلال مرتفعة قد تتحول إلى مجاري للسيول عند هطول الأمطار.

السرارية – ذاكرة مريرة مع سيول 1992: تضم 15 ألف نسمة وما زالت تحتفظ بذكريات موجعة لسيول عام 1992 التي دمرت عشرات المنازل، رغم وجود مخرّين للسيول يخدمان القرية.

بني حسن الشروق – سيول الصحراء تكسر الطريق الشرقي: استقبلت القرية قبل 7 سنوات سيولًا ضخمة تسببت في تدمير أجزاء من الطريق الصحراوي الشرقي وهبوطه.

الديابة – كتل صخرية تهدد المنازل: تعاني من انهيارات متكررة للكتل الرملية والصخرية من الجبل، ما يجعل موسم الأمطار مصدر خوف دائم.

شارونة وقرارة – نصف المنازل تحت سفح الجبل: تواجه قريتا شارونة (25 ألف نسمة) وقرارة (15 ألف نسمة) خطراً مماثلاً بسبب قرب المنازل من المنحدرات الجبلية.

الشيخ عبادة – آثار على خريطة الخطر: تضم 13 ألف نسمة، مع وجود مناطق أثرية منخفضة مثل منطقة أنتونيوبولس التي قد تتعرض للغرق حال حدوث سيول شديدة.

32 مخرًّا للسيول في خدمة المنيا

قال المهندس عاطف شقيري، مدير عام ري المنيا، إن المحافظة تضم 32 مخرًّا للسيول بين طبيعي وصناعي، موزعة على جميع المراكز، بينها 5 مخرّات صناعية بسمالوط. وأوضح أن مخرّ السرارية يُعد من أطول المخرّات الصناعية بالمحافظة، حيث يمتد لمسافة 4.1 كيلومترات، مؤكداً استمرار أعمال التطهير والصيانة بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمواجهة أي طارئ ناتج عن التغيرات المناخية.

محافظ المنيا: جاهزية كاملة واستجابة فورية لأي طارئ

من جانبه وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جميع الوحدات المحلية بضرورة استمرار أعمال النظافة والتطهير الدوري للمخرّات لضمان تشغيلها بكفاءة تامة في تصريف مياه السيول وحماية المناطق السكنية والزراعية من تجمعات المياه.

وأكد أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان الاستجابة السريعة لأي ظروف طارئة خلال فصل الشتاء.