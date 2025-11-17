وزيرة التضامن تشتري منتجات أطفال كنزي بالفيوم وتمنحهم دخلًا مباشرًا (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، زيارة لمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالإسماعيلية، لمتابعة أعمال التطوير وبرامج الدعم الموجهة للشباب داخل المركز، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين النشء والشباب.

وخلال الزيارة، استمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلي حول أنشطة المركز ومساحات العمل المتاحة للشباب، وبرامج التدريب التقني وريادة الأعمال، وجهود التوسع في الخدمات المقدمة لتمكين الشباب من تنفيذ مشروعاتهم الابتكارية داخل بيئة محفزة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن مراكز الابتكار تمثل إحدى الأدوات الاستراتيجية التي تعتمد عليها الوزارة في بناء قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرًا إلى حرص الدولة على دعم الإبداع التكنولوجي واحتضان المواهب الشابة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.