في حادثة أثارت موجة واسعة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، نشرت الشابة المصرية ميار نبيل رسالة استغاثة من داخل شقة في الإمارات، مؤكدة أنها محتجزة هي وطفلتها بلا ماء أو كهرباء، بعد أن تركها زوجها هناك وعاد إلى مصر.

الرسالة لم تكن مجرد مناشدة للنجدة، بل تحولت إلى أزمة دفعت لجنة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء للتدخل فورًا، في خطوة تؤكد حرص الدولة على حماية مواطنيها بالخارج.

- بداية القصة

روت ميار عبر حسابها على “فيسبوك” تفاصيل معاناتها، قائلة إنها وجدت نفسها محتجزة داخل شقة مغلقة بلا خدمات أساسية، بعد أن تخلى عنها زوجها، في ظروف وصفتها بـ«غير الإنسانية»، مضيفة أن تصرفه يعكس «غدراً وخيانة».

ومع انتشار رسالتها تحت هاشتاج #أنقذوا_ميار_نبيل، امتلأت منصات التواصل الآلاف من التعليقات الداعمة، ومطالبات بالتدخل العاجل لإنقاذها هي وطفلتها.

- اتفاق انتهى بكارثة

كشفت ميار أنها تزوجت من "م. ح"، وتم الاتفاق مع والدها على الانتقال إلى الإمارات أولاً، على أن تلتحق بها لاحقًا، دون تجهيز مسكن كامل أو تقديم الخدمات الأساسية. لكن الواقع جاء عكس الاتفاق، حيث وجدت نفسها وطفلتها محتجزتين داخل شقة غير مجهزة، ما دفعها لإطلاق نداء عاجل للسلطات المصرية.

- تحرك رسمي سريع

استجابت لجنة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء فور انتشار الخبر، وأعلنت تواصلها مع ميار ومتابعة وضعها مع الجهات المعنية في الإمارات ومصر، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنفسي لضمان عودتها بأمان، ومحاسبة الزوج وفق القانون.

وأكدت اللجنة أن التدخل جاء ضمن جهود الدولة المستمرة لرعاية مواطنيها بالخارج وحماية حقوقهم وسلامتهم.

- تفاصيل جديدة

كشف محامي الزوجة، محمود الشامي، أن ميار كانت تواجه منذ البداية محاولة من زوجها للتهرب من دفع النفقة، عبر إجبارها على السفر إلى مصر ومنعها من السفر، مشيرًا إلى أن خلافات أخرى نشأت بسبب عدم صراحة الزوج بشأن فرق السن وتربية كلب كبير الحجم في المنزل، ما أثار مخاوف ميار على طفلتها.

- طمأنة الجمهور

أكدت شقيقة ميار أن الأخيرة وطفلتها الآن في مكان آمن تحت رعاية الجهات الأمنية في الإمارات، مشيرة إلى موجة تعاطف كبيرة منذ بداية الواقعة.

كما بثّت ميار رسالة جديدة عبر وسائل التواصل، شكرت فيها المسؤولين في مصر والإمارات على سرعة الاستجابة، مؤكدة أن الإجراءات القانونية والتحقيقات جارية لضمان حقوقها وحقوق طفلتها.

قصة ميار نبيل أثارت اهتمامًا واسعًا حول حقوق المصريين بالخارج، وأكدت على سرعة الدولة في الاستجابة لاستغاثات مواطنيها، لتصبح نموذجًا حيًا للتدخل الحكومي العاجل في حماية المواطنين في الخارج.