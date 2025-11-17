إعلان

إعادة الحركة المرورية بعد تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:39 ص 17/11/2025

حادث تصادم مروع - ارشيفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت الجهات المعنية صباح اليوم من إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها على طريق مصر–إسكندرية الزراعي في اتجاه القاهرة، وذلك عقب رفع آثار حادث تصادم مروع وقع بعد منطقة كفر الجمال – طوخ بمحافظة القليوبية.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع تصادم بين سيارة جامبو وأخرى نقل، فانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبيّن حدوث تلفيات بالسيارتين نتيجة شدة الاصطدام، وتم تأمين حركة السير لمنع التكدسات على الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة شاب تم نقله بشكل عاجل إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وهو مصطفى ع.ا (28 عامًا)، حيث تبين إصابته باشتباه كسر بالساق اليمنى وجرح قطعي بطول 10 سم، إضافة إلى سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والوقوف على أسباب التصادم.

