بالصورـ محافظ أسيوط يستقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

أسيوط ـ محمود عجمي:

استقبل اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بمقر ديوان عام المحافظة، خلال زيارته للمشاركة في افتتاح فعاليات الأسبوع الدعوي الرابع عشر بجامعة أسيوط، والذي يقام هذا العام تحت عنوان "مفاهيم حضارية".

شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الأزهر الشريف والمحافظة في تنفيذ البرامج الدعوية والتوعوية، وتوحيد الجهود الرامية إلى تحصين الشباب ونشر الفكر الديني المستنير، بما يسهم في ترسيخ القيم الوطنية ومواجهة الأفكار المتطرفة.

حضر اللقاء الدكتور حسن يحيى، الأمين العام للجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور مرتجى عبدالرؤوف، مدير عام الوعظ بأسيوط.

ورحب المحافظ بزيارة الأمين العام، مشيدًا بدور مجمع البحوث الإسلامية ووعاظ الأزهر في نشر الوعي وبناء الفكر المستنير، مؤكدًا أن نشر الوعي الديني الصحيح يمثل أحد ركائز خطة المحافظة لبناء الإنسان وحماية الهوية الوطنية.

كما أكد المحافظ توفير الدعم اللوجستي والتنظيمي للمبادرات المشتركة بين الأزهر والمحافظة في المراكز والقرى والجامعات، مشددًا على أن تكامل المؤسسات الدينية والتنفيذية هو السبيل الأمثل للتصدي لموجات التضليل الرقمي ومحاولات استهداف الشباب عبر منصات غير موثوقة.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد الجندي بدور المحافظة في تهيئة بيئة مناسبة لعمل الوعاظ، وإتاحة مساحات واسعة لتنفيذ البرامج الموجهة لطلاب المدارس والجامعات، مؤكدًا أن الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، يواصل تكثيف حضوره الميداني داخل المحافظات لدعم بناء وعي قادر على مواجهة تحديات العصر.