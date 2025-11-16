الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة المتهم الأول "م.م.ا" إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام عليه، وذلك على خلفية اتهامه بالقتل العمد من غير سبق إصرار وترصد، واستعراض القوة والعنف.

وحددت المحكمة جلسة دور الانعقاد المقبل في يناير للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمود الشربيني محمود، والمستشار محمد محمد عبد الفتاح، وبحضور المستشار محمد حمدان وكيل النائب العام لنيابة الدخيلة، وسكرتير المحكمة أحمد السيد.

تعود أحداث القضية رقم 13956 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الدخيلة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، أسفرت عن إصابة أحد الأشخاص بطعنات أودت بحياته.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين "م.م.ا" و"م.ع.ا" (فنيي طلاء سيارات)، و"م.ج.ع" (جزار)، و"ا.ج.ع" و"م.ج.ع" (عاطلان)، استعرضوا القوة ولوّحوا بالعنف تجاه المجني عليه "ع.ال.ا" و"ال.ا.ا"، بهدف ترويعهما وإلحاق الأذى بهما.

وقد اقترنت هذه الجريمة بجناية أخرى، إذ أقدم المتهم الأول على طعن المجني عليه بسلاح أبيض في أعلى يمين الصدر، ما أدى إلى وفاته، وذلك بمشاركة باقي المتهمين الذين تواجدوا في موقع الحادث مؤيدين ومساندين له.

كما اعتدى المتهمون على والد المجني عليه بالضرب، وتم نقل الضحية إلى المستشفى حيث توفي متأثرًا بإصابته. وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وأحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.