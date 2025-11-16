إحالة أوراق شاب للمفتي مُدانًا بذبح شقيقته في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات نجع حمادي بإحالة أوراق شاب إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك لاتهامه بذبح شقيقته داخل مسكنها بمدينة نجع حمادي، بدافع الشك في سلوكها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وعضوية المستشارين مصطفى محمود وهشام يحيى.

تعود أحداث القضية إلى فبراير 2025، عندما عثرت الأجهزة الأمنية بقنا على جثة فتاة تُدعى "ر" مذبوحة من الرقبة داخل شقتها، وبجوارها شقيقها المتهم "ح".

وكشفت التحريات أن المتهم قتل شقيقته بسكين مطبخ، بعد أن تملكه الشك في سلوكها بسبب ما وصفه بـ"نظرات الجيران المريبة" له كلما زارها في شقتها التي كانت تقيم بها بمفردها لظروف عملها.

وبحسب التحقيقات، اعترف المتهم تفصيليًا بارتكاب الجريمة، قائلًا: "أختي كانت عايشة لوحدها عشان شغلها، ولما كنت بزورها الجيران كانوا يبصوا لي بطريقة وحشة، وده خلاني أشك فيها وقتلتها". وبعد ارتكاب جريمته، خرج المتهم وأبلغ جيرانه بما فعله طالبًا منهم إبلاغ الشرطة.

وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم، وحددت جلسة لاحقة للنطق بالحكم النهائي بعد ورود رأي المفتي.