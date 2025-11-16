الوادي الجديد – محمد الباريسي:

افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، مقر هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بالخارجة، وذلك بحضور وذلك بحضور وفد رفيع المستوى من السادة مساعدي الوزير وممثلي النيابة العامة والنيابة الإدارية و أعضاء الهيئات القضائية

وأوضح فنجري أن المقر يضم هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، والمقام على مساحة 2600 م² على أربعة مستويات (بدروم – أرضي – ثلاثة أدوار متكررة)، ويشتمل على 164 فراغاً إدارياً و16 فراغاً مخصصاً لمديري الإدارات، مع تخصيص دور مستقل لكل من الهيئتين بما يتسق مع طبيعتهما الوظيفية واختصاصاتهما القانونية.

وأكد وزير العدل أن افتتاح هذه المقار يُمثل نقلة نوعية في استكمال خطط الوزارة لتطوير البنية القضائية بالمحافظات، مشيرًا إلى أن تجميع الخدمات الحكومية والقضائية في منشآت موحدة داخل المجمع الذكي للمحافظة يُعد نموذجًا عصريًا يرسّخ لمبدأ العدالة الناجزة ويُلبي احتياجات المواطنين والمتقاضين.