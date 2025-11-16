8 مصابين في تصادم ميكروباص بسيارة نقل بطريق ميناء الدخيلة

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أصيب 8 مواطنين، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل بطريق ميناء الدخيلة غربي الإسكندرية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العجمي النموذجي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى قسم شرطة الدخيلة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بطريق ميناء الدخيلة، ووجود عدد من المصابين. وانتقلت قوة أمنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص تصادم سيارة نقل ثقيل "تريلا" بسيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 8 مواطنين بجروح وكسور وسحجات متفرقة، وجرى نقلهم إلى مستشفى العجمي النموذجي، حيث خضعوا للفحوصات الطبية ووُضعوا تحت الملاحظة.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: ربيع أحمد (55 عامًا)، مراد أحمد (46 عامًا)، أحمد علي (40 عامًا)، أحمد كمال (33 عامًا)، محمد حسني (42 عامًا)، أحمد هاشم (25 عامًا)، مهند إيهاب (23 عامًا)، نجاح محمود (49 عامًا).

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.