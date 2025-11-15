إزالة 16 حالة تعدٍّ بالإسماعيلية على مساحة 11800 متر مربع -صور

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال إمتداد المرحلة الثالثة من الموجة ٢٧ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٢٩ أكتوبر حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

وشهد اليوم السبت تنفيذ إزالة لعدد 16 حالة تعدٍّ على مساحة 10 قراريط 13 سهم 11800م٢ بمركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك ضمن أعمال امتداد المرحلة الثالثة من الموجة 27، والتي نُفذت بنطاق المركز والمدينة، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ونائب رئيس المركز والمدينة، وقوات إنفاذ القانون.

وكان بيان الإزالات كالتالي:

- استرداد عدد 6 حالات تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بمساحة ١١٣٠٠م٢.

ـ كما تم تنفيذ إزالة لعدد 8 حالات تعدٍّ على أراضي زراعية بولاية الزراعة بمساحة 10 قراريط 13 سهم.

- هذا إلى جانب تنفيذ إزالة لحالتي متغير غير قانوني على مساحة ٥٠٠م٢.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

جدير بالذكر، أن الموجة 27 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من 9 حتى 22 أغسطس 2025، والمرحلة الثانية في الفترة من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر 2025 كما تم تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من 4 حتى 24 أكتوبر 2025، ويجرى تنفيذ أعمال امتداد المرحلة الثالثة من الموجة في الفترة من 29 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر 2025.