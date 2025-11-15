بالصور- جامعة أسوان تنظّم ندوة حول إتاحة خدمات المكتبات لذوي الهمم

من "المكنسة" إلى "الحسوم".. تعرف على جدول نوات الإسكندرية الشتوي (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

نظّم مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسوان، ندوة تفاعلية بعنوان "مدى إتاحة مكتبات جامعة أسوان لذوي الإعاقة"، وذلك بقاعة السمينار بكلية الآداب، وبمشاركة واسعة من طلاب ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة.

شهد الندوة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتورة ريهام فؤاد مدير المركز، وقدّمت محاضرة الندوة صفاء أسعد، أول حاصلة على ماجستير في المكتبات والوثائق من ذوي الإعاقة البصرية بالجامعة وموظفة بمكتبة كلية الآداب.

وتناولت الندوة واقع إتاحة المكتبات الجامعية لذوي الإعاقة، مع تسليط الضوء على نقاط القوة وفرص التطوير، خاصة في خدمات المكتبات المقدمة للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية، بما يساهم في تعزيز بيئة تعليمية دامجة وأكثر شمولًا.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت على أهمية الدور الذي تقوم به المبادرة الرئاسية "تمكين" في دعم الطلاب من ذوي الهمم، مشددًا على التزام الجامعة بتطوير خدماتها وبنيتها التحتية الرقمية لتوفير وصول متكافئ لمصادر المعرفة.

وأضاف "نصرت" أن جامعة أسوان تضع دمج وتمكين الطلاب من ذوي الإعاقة على رأس أولوياتها، وتعمل باستمرار على تحسين الخدمات الجامعية لضمان توفير بيئة تعليمية عادلة وداعمة لجميع الطلاب دون استثناء.