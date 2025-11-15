محافظ المنيا يعتمد المخطط التفصيلي لثلاث مدن جديدة.. تعرف عليها

المنيا - جمال محمد:

اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، المخطط التفصيلي لمدن ديرمواس ومغاغة وأبو قرقاص، وذلك في إطار جهود المحافظة لاستكمال أعمال التخطيط العمراني والتوسع في مشروعات التنمية المستدامة، بما يحقق تنمية متوازنة في جميع المراكز والمدن.

وأوضح المحافظ أن اعتماد هذه المخططات يأتي وفقًا للأسس والمعايير الصادرة عن الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وطبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد "كدواني" أن المحافظة مستمرة في استكمال اعتماد المخططات التفصيلية لبقية المدن والمراكز، بما يسهم في ضبط حركة البناء وتوفير الأراضي المخططة للخدمات والمشروعات الاستثمارية، مشددًا على سرعة تنفيذ القرار من خلال الجهات المعنية كُلٌّ فيما يخصه.