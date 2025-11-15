إعلان

النيران تلتهم مخبزًا سياحيًا وتمتد لمحل مجاور في السويس

كتب : حسام الدين أحمد

12:07 ص 15/11/2025
السويس_ حسام الدين أحمد

التهمت النيران مخبزًا سياحيًا وسوبر ماركت في السويس، وهرعت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، للسيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي وحدات العقار.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت بلاغا من المواطنين، يفيد نشوب حريق في مخبز سياحي، ووجه مدير الحماية المدنية 3 سيارات إطفاء من نقطة إطفاء السلام.

وأفادت المعاينة بأن الحريق نشب في مخبز سياحي بشارع عمر بن الخطاب في مدينة السلام 1، نتيجة حدوث تسرب في الوقود المشغل للأفران، وامتدت النيران إلى محل سوبر ماركت مجاور للمخبز.

وأخمدت الحماية المدنية النيران وسيطرت على الحريق، دون حدوث إصابات، قبل امتداد النيران لباقي وحدات العقار.

النيران تلتهم مخبز سياحي حريق سوبر ماركت في السويس حريق في مخبز سياحي

