مصرع شاب بطلق ناري طائش في مشاجرة بـ"أولاد عمرو" بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقى شاب مصرعه، اليوم الجمعة، إثر إصابته بطلق ناري طائش خلال مشاجرة نشبت بين شخصين بمنطقة العدسية بقرية أولاد عمرو التابعة لدائرة مركز قنا، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

وتلقى مركز شرطة قنا إخطارًا يفيد بمصرع الشاب، وبالفحص تبيّن أن المجني عليه يُدعى حمزة، في العقد الثالث من العمر، وقد فارق الحياة أثناء عمله في أرضه بعد اختراق رصاصة طائشة لجسده، نتيجة مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات على قطعة أرض خاصة بالري، دون أن تكون له أي علاقة بالواقعة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، فيما كلفت النيابة العامة وحدة المباحث بالتحري وكشف ملابسات الحادث وضبط المتهمين المتسببين في إطلاق النار.