جنوب سيناء - رضا السيد:

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، المركز الزراعي للخدمات التنموية المتكاملة بمنطقة سهل القاع بمحافظة جنوب سيناء، التابع لمركز بحوث الصحراء، والذي تنفذه قيادة شرق القناة للقوات المسلحة المصرية.

وشملت الجولة تفقد المباني الملحقة بالمركز، والتي تضم: مبنى للإدارة، مبنى للخدمات، فندقًا، معصرة، منافذ بيع، هناجر تخزين، مسجدًا، وحدة بيطرية، محطة لتحلية مياه الآبار، محطة لمعالجة الصرف، وقاعات للمؤتمرات والتدريب.

وقال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن التجمعات الزراعية بسيناء تعد أحد أهم المشروعات التنموية، وتضم 18 تجمعًا زراعيًا، منها 11 شمال سيناء و7 جنوب سيناء، بمساحة إجمالية تقارب 11 ألف فدان، ويبلغ عدد المستفيدين 2122 منتفعًا. وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري للمنتفعين، وتوفير فرص عمل دائمة لنحو 2122 أسرة، إضافة إلى 3000 فرصة موسمية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن مشروع التجمعات التنموية يتضمن إنشاء 18 تجمعًا متكاملًا يضم وحدات سكنية وزراعية وخدمية، تشمل مدارس، وحدات صحية، مساجد، مجمعات تجارية، وساحات رياضية، إلى جانب استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، واستغلال الطاقات البشرية في مشروعات إنتاجية تسهم في خلق مجتمعات جديدة جاذبة للسكان وفرص العمل.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن تنمية شبه جزيرة سيناء تحتل أولويات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن المنطقة تشهد حاليًا تنمية غير مسبوقة، ومشاريع عملاقة نجحت في دمج أبنائها في منظومة التنمية وتوفير الآلاف من فرص العمل. وأوضح أن التنمية الزراعية في سيناء تُعتبر ركيزة أساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2030، والتي تهدف إلى التوسع في الرقعة الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي لمصر.

كما لفت وزير الزراعة إلى أن المركز الزراعي بسهل القاع يمثل مراكز إشعاع تنموي زراعي متكاملة، لا تقتصر على الزراعة فحسب، بل تمتد لتوفير كافة الخدمات للمجتمعات الجديدة، بما يحقق أعلى إنتاجية ممكنة من الأرض والمياه مع الالتزام بالمحافظة على الموارد الطبيعية وتنفيذ مبدأ التنمية المستدامة. وأكد دعم الدولة للمزارعين في هذه التجمعات عبر التيسيرات، والدعم الفني والإرشادي المكثف.

وأشاد الدكتور أسامة الأزهري بما تشهده مصر من مشروعات تنموية متكاملة، مؤكدًا أن العمل الدعوي والتنموي وجهان لرسالة واحدة تهدف إلى خدمة الوطن والارتقاء بالإنسان، مع توظيف وزارة الأوقاف أدواتها العلمية والدعوية لدعم هذه الجهود الوطنية.

وأشار قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب إلى الجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار شبه جزيرة سيناء، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بالمنطقة، حيث تجري حاليًا جهود مشتركة لتحقيق رؤية القيادة في الأمن الغذائي، جزء من الأمن القومي المصري.

وجرى عقد لقاء مفتوح مع عدد من المنتفعين بالتجمعات الزراعية، وتسليم 40 مزارعًا عددًا من المشروعات التنموية والزراعية الممولة ضمن المبادرة المشتركة بين وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء وبنك QNB مصر، حيث أعرب الرئيس التنفيذي للبنك محمد بدير عن فخره بالشراكة في دعم التنمية الزراعية المستدامة، وتمكين المرأة الريفية، وتعزيز الشمول المالي.