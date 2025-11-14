أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أعمال التشغيل التجريبي لمحطة الصرف الصحي بقرية أولاد إبراهيم التابعة لمركز أسيوط قبلي، والتي بلغت تكلفتها نحو 165 مليون جنيه، ضمن مشروع صرف صحي قرى مركز أسيوط بتكلفة إجمالية تصل إلى 350 مليون جنيه.

ويأتي المشروع في إطار خطة الدولة الشاملة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية بقرى ومراكز المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من: الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، اللواء مجدي أحمد مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة، المهندس ناجح عبد الرحمن رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، المهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، المهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان، المهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ المشروعات بفرع الهيئة، المهندسة وفاء أحمد مدير عام تنفيذ المشروعات، أمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث باسم الشركة، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، بالإضافة لمسؤولي الشركة المنفذة "حسن علام" والمهندسين القائمين على المشروع.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع واطمأن على سير التشغيل التجريبي للمحطة، والتي تتكون من محطة رفع رئيسية مزودة بـ 4 طلمبات بقدرة 250 لتر/ثانية للطلمبة الواحدة، بطاقة تصميمية كلية 1000 لتر/ثانية، لتخدم نحو 100 ألف نسمة من أهالي قرى أولاد إبراهيم، أولاد علي، المطيعة، وقرقارص. وتعد المحطة المصب الرئيسي لمحطات الرفع الفرعية بتلك القرى، وتشمل محطات رفع المطيعة، قرقارص، وأولاد علي.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يضم شبكات انحدار بطول 14.5 كم بأقطار تتراوح بين 200 مم و1000 مم، بالإضافة إلى خط طرد رئيسي بطول 13.5 كم من خامة البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) بقطر 800 مم، ويمر عبر 6 عدايات، منها عداية دفع نفقي تحت سكة حديد فاروقة بطول 110 أمتار، مما يعكس حجم الأعمال الفنية الدقيقة في المشروع.

ويشمل مشروع صرف صحي قرى مركز أسيوط خمس محطات رفع بإجمالي أطوال خطوط طرد تصل إلى 28.6 كم بأقطار تتراوح بين 250 مم و800 مم، فضلًا عن شبكات انحدار بطول 46.5 كم بأقطار من 200 مم إلى 1000 مم، وينفذ المشروع بالكامل بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد المحافظ أن مشروعات الصرف الصحي تمثل أولوية قصوى ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالبيئة المعيشية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مبادرة "حياة كريمة" ومشروعات التنمية المحلية المستدامة.

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على ضرورة الانتهاء من التشغيل الكامل في أسرع وقت، مع الالتزام بالمعايير الفنية لضمان كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تسهم في تحسين البيئة والصحة العامة وتقليل معدلات التلوث، فضلًا عن توفير فرص عمل لأبناء القرى خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.