بالصور- إزالة مزرعة دواجن ومواشي مخالفة في أبو صوير بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير إزالة فورية لمزرعة دواجن تحت الإنشاء، مقامة على أراضٍ زراعية بمساحة 800 متر مربع.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، والحفاظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

وفي السياق ذاته، أزالت الوحدة المحلية مزرعة مواشي ملحقة بمنزل على مساحة 60 متر مربع، وذلك بقرية المحسمة الجديدة – ترعة 5.

تمت الإزالة بحضور رئيس مركز ومدينة أبوصوير ونائب المركز والمدينة، ورئيس القرية، والقسم الهندسي.

وأكد محافظ الإسماعيلية على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع كافة الأجهزة المعنية لرصد التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم وإزالتها فورًا.