تعاون جديد بين جنوب سيناء والأوقاف لإنشاء وحدات إسكان اجتماعي (صور)

أطفال يصممون "مدينة السلام" داخل متحف شرم الشيخ في يوم العلوم العالمي (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لإنشاء وحدات سكنية اجتماعية بجميع مدن المحافظة، بالتزامن مع بدء أعمال تطوير محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة دهب، وهو ما سينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين وعلى السياحة بالمدينة.

وأكد المحافظ أنه جرى تخصيص 540 وحدة سكنية جديدة بمدينة دهب، ضمن مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها لتلبية احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال حضور محافظ جنوب سيناء الزفاف البدوي الجماعي بوادي مجيرح التابع لمدينة دهب، بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقدّم المحافظ التهنئة للعروسين، متمنيًا لهم دوام التوفيق، كما قدّم هدايا للعرسان وسط أجواء من البهجة والاحتفاء.

وشدّد المحافظ على حرصه المستمر على التواصل المجتمعي ودعم المناسبات الاجتماعية لأبناء المحافظة في مختلف المدن والوديان.

وأعرب أهالي الوادي عن خالص شكرهم وتقديرهم للمحافظ، لحرصه الدائم على مشاركة المواطنين مناسباتهم، ولدعمه المتواصل لأهالي البادية في مختلف المناطق، مؤكدين أن حضوره للاحتفال يجسّد اهتمام المحافظة بأبنائها في كل المناسبات المجتمعية.

ووجّه النائب موسى فراج، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة خليج العقبة، كلمة شكر خاصة للمحافظ تقديرًا لجهوده المبذولة في دعم الخدمات والتنمية بالمنطقة.