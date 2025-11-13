حصيلة صادمة.. ارتفاع عدد ضحايا حادث ميكروباص الأقصر إلى 8 وفيات -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

حصل "مصراوي" على مقطع فيديو يظهر لحظة مقتل المهندس عبد الله الحمصاني رميًا بالرصاص في جريمة مروعة هزت الإسكندرية، بدافع الانتقام، فيما تبين أن القاتل يعاني من مرض نفسي.

ويظهر الفيديو الجاني يرتدي جلباب ويقف بجوار جثة المجني عليه مسجاة على الرصيف بمنطقة الموقف الجديد تسيل منها الدماء وبيده هاتفه المحمول، وظل المتهم واقفًا بجواره لعدة دقائق.

وأصيب المارة بالصدمة من الجريمة وظل الجاني يحاول أكثر من مرة الاقتراب من جثة المجني عليه حتى غافلهم وفر هاربا بعدما استقل سيارة ملاكي "ماركة لادا" وطارده المارة.

والبداية عندما تلقى قسم شرطة كرموز بلاغًا بإطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية تجاه آخر ووفاته بمنطقة الموقف الجديد، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص حدوث مشاجرة بين المهندس عبد الله أحمد الحمصاني، حاصل على بكالوريوس هندسة، ويعمل مندوب مبيعات بأحد توكيلات السيارات وآخر، قام على إثرها الأخير بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه محدثاً إصابته التي أدت إلى وفاته وفر هارباً بسيارته.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه حاصل على بكالوريوس هندسة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، يعانى من أمراض نفسية وسبق إيداعه بأحد المصحات النفسية")، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في الجريمة.

وتبين أن علاقة صداقة تربط الجاني بالمجني عليه منذ فترة الدراسة، واعترف بإرتكاب الواقعة لخلافات سابقة بينهما، حيث تعدى على زوجة المجنى عليه بالسب والتشهير بمواقع التواصل الاجتماعي وتم الصلح بينهما خلال شهر نوفمبر 2024، وقام المجنى عليه بشكايته لوالده الذى قام بتعنيفه، فقرر الانتقام منه وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.