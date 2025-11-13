رفضت معاشرته فطعنها.. عريس يقتل زوجته في شهر العسل بكفر الشيخ

تحولت فرحة الزواج إلى مأساة مروعة في قرية 11 الحفير التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، بعدما أنهى شاب حياة زوجته بطعنة نافذة في الصدر، إثر مشادة بينهما داخل عش الزوجية، بعد مرور شهر فقط على زفافهما.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد خالد القاضي، مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بتلقي بلاغ من مستشفى الحامول المركزي بوصول المدعوة "أماني. س"، 19 عامًا، ربة منزل، جثة هامدة إثر طعنة في الصدر، بادعاء تعدٍّ من آخرين.

انتقلت قوة من المباحث إلى المستشفى، وبسؤال أسرة المجني عليها، اتهموا زوجها "عبدالعزيز. أ"، 22 عامًا، عامل، بالتعدي عليها بسلاح أبيض داخل منزلهما.

وكشفت تحريات المباحث، بإشراف اللواء محمد فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي، عن وقوع مشادة بين الزوجين بعد رفض الزوجة تلبية رغبة زوجها في المعاشرة، ليفقد أعصابه ويوجه إليها طعنة قاتلة في صدرها أودت بحياتها في الحال.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم، وتبيّن أنه سكين مطبخ استخدمها في الاعتداء.

نُقلت جثة المجني عليها إلى مشرحة مستشفى الحامول المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء التشريح، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وقررت عرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق.

تحرر المحضر رقم 20621 لسنة 2025 جنح مركز شرطة الحامول، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.