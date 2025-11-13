وزراء التخطيط والزراعة والأوقاف يتفقدون المشروعات التنموية بجنوب سيناء

أجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، زيارة لمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، والوقوف على الموقف التنفيذي لسير عمل تلك المشروعات، وكان في استقبالهم اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وتتضمن الجولة زيارة محطة بحوث جنوب سيناء بمدينة رأس سدر، وتفقد أنشطة المحطة والنماذج المختلفة لمنظومة تحلية المياه، و افتتاح بنك الأصول الوراثية للجينات النباتية بالمحطة.

ويتفقد الوزراء أيضًا سير العمل بمركز الخدمات التنموي بسهل القاع بمدينة الطور، وكذلك تفقد وحدات المركز ومبنى المعامل ومبنى الاستراحات ومعرض الأنشطة الخدمية.

ويعقب ذلك لقاء الوزراء بمواطني المحافظة من المنتفعين من مشروع التجمعات الزراعية، كما تشمل الزيارة تفقد تجمع سهل القاع الزراعي، ثم التوجه إلى مدينة شرم الشيخ لتفقد المشروعات بها.

وأشاد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بحضور الوزراء، ودعمهم المتواصل لجهود التنمية بالمحافظة، مؤكدا أن مشاركة الوزراء في هذه الافتتاحات تأتي تأكيدًا لحرص الدولة على تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين مؤسساتها لتحقيق نهضة شاملة في سيناء.